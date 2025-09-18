Рада обратилась к Зеленскому по присвоению Парубия звания Героя Украины

Андрей Парубий, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n209169-rada-obratilas-k-zelenskomu-po-prisvoeniu-parubiya-zvaniya-geroya-ukrainy.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України вбитому 30 серпня у Львові колишньому голові Верховної Ради народному депутату Андрію Парубію.

За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

30 серпня Парубія застрелили у Франківському районі Львова. Згодом затримали ймовірного вбивцю — 52-річного львів’янина. Чоловік заявив, що це вбивство нібито є «особистою помстою українській владі».