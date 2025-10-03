Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, фото: «Суспільне»

СБУ повідомляє, що зібрано беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, котре сталося 30 серпня у Львові.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 жовтня, прес-центром СБУ.

За матеріалами справи:

понад рік тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами;

з того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання;

спочатку він, зокрема, відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним;

після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину;

щоб виконати «замовлення», зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства;

правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.