Зеленский присвоил звание Героя Украины Парубию

Андрей Парубий, фото: «Буквы»

https://racurs.ua/n209421-zelenskiy-prisvoil-zvanie-geroya-ukrainy-parubiu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, посмертно присвоїв звання Героя України колишньому спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, убитому у Львові 30 серпня цього року.

Про це Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни звання Героя України надавалося тільки воїнам — українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті України. За цей час 722 воїна вже стали Героями України, і з них 445 — посмертно.

Саме в День захисників і захисниць, на Покрову, розширюємо ще одну нашу традицію поваги та вдячності, — зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив, що підписав укази про присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.