Во время церемонии прощания, скриншот видео

https://racurs.ua/n208838-vo-lvove-proschautsya-s-andreem-parubiem-translyaciya.html

Ракурс

У Львові відбувається церемонія прощання з колишнім спікером Верховної Ради, нардепом від «Європейської Солідарності» та громадським діячем Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Чин похорону Андрія Парубія розпочався о 12.00 в Архикатедральному соборі святого Юра. Зазначається, що люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку.

Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів’яни. Серед присутніх — чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник партії «Європейська Солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та інші політичні і громадські діячі.

О 13.30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.

Джерело: «Суспільне»