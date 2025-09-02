Во Львове прощаются с Андреем Парубием (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n208838-vo-lvove-proschautsya-s-andreem-parubiem-translyaciya.htmlРакурс
У Львові відбувається церемонія прощання з колишнім спікером Верховної Ради, нардепом від «Європейської Солідарності» та громадським діячем Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Чин похорону Андрія Парубія розпочався о 12.00 в Архикатедральному соборі святого Юра. Зазначається, що люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку.
Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів’яни. Серед присутніх — чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник партії «Європейська Солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та інші політичні і громадські діячі.
О 13.30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання.
Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.
