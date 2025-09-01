Андрей Парубий, фото: «РБК-Украина»

Ракурс

До організації убивства народного депутата Андрія Парубія, яке сталося у Львові 30 серпня, можуть бути причетні російські спецслужби.

Відповідну інформацію правоохоронці отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації, — зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко. — Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази.

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, затримали в ніч на сьогодні. Зазначається, що на його прямий слід вийшли протягом 24 годин з моменту нападу, а протягом 36 годин — затримали.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Наразі тривають слідчі дії.