Фігуранту справи про вбивство Андрія Парубія повідомили підозру.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Про це Офіс генерального прокурора 1 вересня повідомив у Telegram.

Представники Національної поліції на брифінгу поінформували, що підозрюваний — це 52-річний львів’янин, який не мав постійного місця роботи і підробляв на випадкових заробітках. Кур'єром служби доставки він не працював, хоч і був одягнений у відповідний одяг.

Після свого злочину він хотів втекти за кордон. Наразі немає інформації про можливих спільників стрільця.

Прокуратура буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До убивства Парубія кілер ретельно готувався не один місяць, тому правоохоронці вважають, що нападника інструктували і намагались сприяти вбивству. Правоохоронці вважають, що підозрюваний мав певні обставини, за яких вчинив вбивство нардепа.

Ми не хочемо давати деталі — чому, який мотив був. Для нас це важливо. Тому що і СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує цю справу, і звичайно Офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі, наголосили поліцейські.

Нагадаємо, колишнього голову Верховної Ради та народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня, у нього вистрілили вісім разів.

Поліцейським та спецслужбам знадобилося 36 годин для того, щоб упіймати ймовірного вбивцю. Кілер замаскувався під кур'єра і після вбивства втік. Зловмисник перевдягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватись у Хмельницькій області.