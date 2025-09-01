Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Фігуранту справи про вбивство Андрія Парубія повідомили підозру. Фото: ОГП

Убивство Парубія — правоохоронці зробили нові заяви на брифінгу

1 вер 2025, 13:31
999

Фігуранту справи про вбивство Андрія Парубія повідомили підозру.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Про це Офіс генерального прокурора 1 вересня повідомив у Telegram.

Представники Національної поліції на брифінгу поінформували, що підозрюваний — це 52-річний львів’янин, який не мав постійного місця роботи і підробляв на випадкових заробітках. Кур'єром служби доставки він не працював, хоч і був одягнений у відповідний одяг.

Після свого злочину він хотів втекти за кордон. Наразі немає інформації про можливих спільників стрільця.

Прокуратура буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До убивства Парубія кілер ретельно готувався не один місяць, тому правоохоронці вважають, що нападника інструктували і намагались сприяти вбивству. Правоохоронці вважають, що підозрюваний мав певні обставини, за яких вчинив вбивство нардепа.

Ми не хочемо давати деталі — чому, який мотив був. Для нас це важливо. Тому що і СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує цю справу, і звичайно Офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі, наголосили поліцейські.

Фігуранту справи про вбивство Андрія Парубія повідомили підозру. Фото: ОГП

Фігуранту справи про вбивство Андрія Парубія повідомили підозру. Фото: ОГП

Нагадаємо, колишнього голову Верховної Ради та народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня, у нього вистрілили вісім разів.

Поліцейським та спецслужбам знадобилося 36 годин для того, щоб упіймати ймовірного вбивцю. Кілер замаскувався під кур'єра і після вбивства втік. Зловмисник перевдягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватись у Хмельницькій області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів