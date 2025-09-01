Перші фото підозрюваного у вбивстві Парубія. Фото: НПУ

Ракурс

З’явилися перші фото затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія

Поліцейським та спецслужбам знадобилося 36 годин для того, щоб упіймати ймовірного вбивцю. Підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, відстежуючи жертву та ретельно плануючи замах. Про це очільник Національної поліції України Іван Вигівський 1 вересня повідомив у Facebook.

Зазначається, що кілер замаскувався під кур'єра та здійснив вісім пострілів. Після цього зловмисник переконався, що Парубій помер і та втік. Убивця ретельно підготувався, бо перевдягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватись у Хмельницькій області.

Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий і в ньому є російський слід.

Нагадаємо, народного депутата й колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

А вчора ввечері міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли президенту Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.