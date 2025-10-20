Поліцейські побили чоловіка біля будівлі ТЦК. Фото:

Ракурс

Працівники поліції побили чоловіка поблизу будівлі ТЦК у Києві.

Інцидент поблизу будівлі Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався 17 жовтня. Попередньо відомо, що силовики декілька разів ударили потерпілого по голові та тілу, після того як він розпилив у салоні мікроавтобуса перцевий балончик. Про це Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора 20 жовтня повідомили у Telegram.

На кадрах побиття видно, як поліцейські спочатку гамселять громадянина в салоні машин. Згодом його витягують з мікроавтобуса та б’ють на вулиці. Правоохоронці били чоловіка руками та ногами. У потерпілого є тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Поліцейським оголосили про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі стало відомо, що суд призначив цілодобовий домашній арешт двом поліціянтам, яких підозрюють у побитті чоловіка біля ТЦК.

Нагадаємо, 7 жовтня суд у Харкові ухвалив вирок у справі про побиття вчителя історії працівником Територіального центру комплектування. Той інцидент трапився у травні 2025 року.

Екс-працівник ТЦК Сергій Воловик був визнаний винним у хуліганстві та отримав покарання у виді обмеження волі на три роки. Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тис. грн.