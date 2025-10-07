Суд виніс вирок у справі про побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові

Суд виніс вирок у справі про побиття вчителя працівником ТЦК. Скріншот

Суд виніс вирок у справа про побиття вчителя історії ТЦКшником.

У вівторок, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова ухвалив вирок у справі про побиття вчителя історії працівником Територіального центру комплектування. Той інцидент трапився у травні 2025 року. Про це повідомило «Суспільне Харків».

Екс-працівник ТЦК Сергій Воловик визнаний винним у хуліганстві та отримав покарання у виді обмеження волі на три роки. Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тис. грн. Підсудний має 30 днів, щоб оскаржити рішення.

Зазначається, що раніше потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн компенсації за моральну шкоду та 21 тис. грн правової допомоги. Під час засідання 19 вересня Воловик заявив про готовність відшкодувати ці суми.

Нагадаємо, в травні цього року суспільство сколихнула історія з побиттям учителя співробітником ТЦК. Відповідне відео з’явилося в мережі. На кадрах було видно, як ТЦКшник не один раз вдарив чоловіка, який не чинив спротиву чи якихось провокаційних дій. У військкоматі тоді заявили, що цивільний першим спровокував конфлікт.

Міський голова Харкова Ігор Терехов тоді заявив, що педагог, якого побили, мав законне право на бронювання від мобілізації й під час зустрічі з військкомами надав відповідні документи.

У Харківському обласному ТЦК і СП наголошували, що працівника, якого обвинувачують у побитті вчителя, начебто перевели служити в бойову бригаду.

Джерело: «Суспільне»