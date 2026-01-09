Денис Шмигаль та Михайло Федоров, фото: Міністерство оборони

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Про це сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, парламент розгляне ці заяви у визначеному законом порядку найближчим часом.

Раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у порядку денному Верховної Ради 13 січня — звільнення Шмигаля, Федорова, а також Василя Малюка з посади голови СБУ.

Наступного дня, 14 січня, будуть голосуватись призначення:

Шмигаля — на посаду першого віце-премʼєр-міністра — міністра енергетики;

Федорова — на посаду міністра оборони.

Гончаренко зазначив, що також є постанова про призначення міністра юстиції, проте рішення щодо кандидатури ще не ухвалене.