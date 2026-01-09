Ракурсhttps://racurs.ua/
Денис Шмигаль та Михайло Федоров, фото: Міністерство оборони
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Про це сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За словами Стефанчука, парламент розгляне ці заяви у визначеному законом порядку найближчим часом.
Раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у порядку денному Верховної Ради 13 січня — звільнення Шмигаля, Федорова, а також Василя Малюка з посади голови СБУ.
Наступного дня, 14 січня, будуть голосуватись призначення:
- Шмигаля — на посаду першого віце-премʼєр-міністра — міністра енергетики;
- Федорова — на посаду міністра оборони.
Гончаренко зазначив, що також є постанова про призначення міністра юстиції, проте рішення щодо кандидатури ще не ухвалене.
Кандидати два — Маслов і Мудра. Зараз обговорюється навіть можливість проведення дебатів між кандидатами на фракції слуг. І взагалі обговорення того, кого ж будуть висувати на цю посаду, — розповів він.