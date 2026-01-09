Новини
Ракурс
Денис Шмигаль та Михайло Федоров, фото: Міністерство оборони

До Ради надійшли заяви про відставку Шмигаля та Федорова (ФОТО)

9 січ 2026, 19:03
999

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Про це сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, парламент розгляне ці заяви у визначеному законом порядку найближчим часом.

Джерело: Руслан Стефанчук

Раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у порядку денному Верховної Ради 13 січня — звільнення Шмигаля, Федорова, а також Василя Малюка з посади голови СБУ.

Наступного дня, 14 січня, будуть голосуватись призначення:

  • Шмигаля — на посаду першого віце-премʼєр-міністра — міністра енергетики;
  • Федорова — на посаду міністра оборони.

Гончаренко зазначив, що також є постанова про призначення міністра юстиції, проте рішення щодо кандидатури ще не ухвалене.

Кандидати два — Маслов і Мудра. Зараз обговорюється навіть можливість проведення дебатів між кандидатами на фракції слуг. І взагалі обговорення того, кого ж будуть висувати на цю посаду, — розповів він.

Джерело: Ракурс


