Ракурс
Дрон влучив у будинок у селі на Львівщині, фото: ZAXID.NET

На Львівщині дрон влучив у житловий будинок

11 гру 2025, 09:31
Дрон влучив у житловий будинок у селі Сокільники біля Львова.

Про це сьогодні, 11 грудня, вранці повідомила прес-служба поліції Львівщини.

Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04.00 години. Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку, — розповіли у поліції. — Не місці працюють всі профільні служби.

Деталі події встановлюються.

Який саме дрон вдарив по будинку, не уточнюється. Цієї ночі офіційного попередження про загрозу безпілотників на Львівщині не надходило.

Джерело: Ракурс


