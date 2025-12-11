На Львівщині дрон влучив у житловий будинок

Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрон влучив у будинок у селі на Львівщині, фото: ZAXID.NET
На Львівщині дрон влучив у житловий будинокhttps://racurs.ua/ua/n210814-na-lvivschyni-dron-vluchyv-u-jytlovyy-budynok.htmlРакурс
Дрон влучив у житловий будинок у селі Сокільники біля Львова.
Про це сьогодні, 11 грудня, вранці повідомила прес-служба поліції Львівщини.
Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04.00 години. Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку, — розповіли у поліції. — Не місці працюють всі профільні служби.
Деталі події встановлюються.
Який саме дрон вдарив по будинку, не уточнюється. Цієї ночі офіційного попередження про загрозу безпілотників на Львівщині не надходило.