Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Крісельний підйомник зупинився на горі Захар Беркут 26 грудня, фото: ДСНС

На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник із десятками людей (ФОТО)

26 гру 2025, 14:49
999

На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник із людьсм.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

26 грудня о 11.50 до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут сел. Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника на якому перебувають люди, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

  • cтаном на 13.04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей);
  • роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника тривають.

Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб. До робіт залучено 42 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки, — додали у ДСНС.

Крісельний підйомник зупинився на горі Захар Беркут 26 грудня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів