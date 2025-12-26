Новости
Ракурс
Кресельный подъемник остановился на горе Захар Беркут 26 декабря, фото: ГСЧС

На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник с десятками человек (ФОТО)

26 дек 2025, 14:49
999

На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник із людьсм.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

26 грудня о 11.50 до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут сел. Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника на якому перебувають люди, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

  • cтаном на 13.04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей);
  • роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника тривають.

Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб. До робіт залучено 42 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки, — додали у ДСНС.

Крісельний підйомник зупинився на горі Захар Беркут 26 грудня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


