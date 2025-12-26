Ракурсhttps://racurs.ua/
На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник із людьсм.
Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
26 грудня о 11.50 до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут сел. Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника на якому перебувають люди, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що:
- cтаном на 13.04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей);
- роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника тривають.
Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб. До робіт залучено 42 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки, — додали у ДСНС.