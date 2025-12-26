Кресельный подъемник остановился на горе Захар Беркут 26 декабря, фото: ГСЧС

На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник із людьсм.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

26 грудня о 11.50 до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут сел. Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника на якому перебувають люди, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що:

cтаном на 13.04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей);

роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника тривають.