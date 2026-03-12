СБУ пришла с обысками в горсовет Львова.

Обшуки у міській раді Львова розпочалися у четвер, 12 березня.

Співробітники обласного управління Служби безпеки України проводять слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних. Обшуки тривають в одному з управлінь міськради. Про це Львівська міська рада повідомила у Facebook.

Місцева влада запевнила, що повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.

За інформацією місцевого депутата Зінкевича, слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення. А міський голова Львова Андрій Садовий перебуває за кордоном в робочій поїздці.

