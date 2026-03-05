Ракурсhttps://racurs.ua/
Во Львове СБУ проводит меры безопасности, фото: zaxid.net
СБУ будет проводить контрразведывательные мероприятия во Львове до 9 марта
Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста Львова, які триватимуть з 5 по 9 березня.
До безпекових заходів також будуть залучені працівники Нацполіції та Нацгвардії.
Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба СБУ Львівщини.
Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Мета — виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, — розповіли в СБУ.
Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі:
- обмеження проходу та проїзду вулицями;
- перевірка документів громадян;
- огляд автомобілів;
- у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка;
- також буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години, — додали в СБУ.