У Галицькому районному суді Львова сьогодні, 2 вересня, розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія — 52-річному львів’янину.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Підозрюваного у супроводі поліції близько 12.30 доставили до зали суду. Перед початком засідання він поспілкувався із журналістами — заявив, що визнає свою вину і хоче, аби його обміняли на українських військовополонених:

Це помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоби якнайскоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоби мене обміняли на полонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все, більше коментарів не буде. Парубій був поруч. Якби був Пєтя, був би Пєтя. Все, я більше не хочу розмовляти.

Також чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його через тіло загиблого сина.

Зазначається, що сторона обвинувачення проситиме суд обрати підозрюваному безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

