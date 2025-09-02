Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, фото: Офис генпрокурора

Подозреваемому в убийстве Парубия избрана мера пресечения

2 сен 2025, 14:55
999

Галицький районний суд Львова обрав 52-річному підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Про це сьогодні, 2 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

30 серпня Андрія Парубія було вбито на одній із вулиць Львова вісьмома пострілами. Наступного дня на території Хмельницької області було затримано підозрюваного у вбивстві.

Досудове розслідування триває.

Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров