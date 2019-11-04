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Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, фото: Facebook

Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата — СМИ

4 ноя 2019, 10:35
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Ирина Луценко, нардеп от «Европейской солидарности», подала заявление о прекращении полномочий по состоянию здоровья.

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В аппарат Верховной Рады она направила соответствующее заявление 1 ноября. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате Верховной Рады.

Луценко планирует работать в парламенте ближайшую пленарную неделю. Лидер политической силы Петр Порошенко уже проинформирован о данном решении.

Если коллеги поддержат ее решение, место депутата займет Ирина Никорак. В списке «Европейской солидарности» она под номером 26. Пресса связывает ее с окружением скандального застройщика Вадима Столара. Из-за его «протекции» Никорак якобы оказалась в списке «ЕС».

Ирина Луценко является супругой экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. С апреля 2017 года по май 2019 года она представляла в Верховной Раде пятого президента Украины Петра Порошенко. В девятом созыве в парламент прошла под номером 15 в списке партии «ЕС».

Напомним, в августе Луценко в прямом эфире написал заявление об отставке с поста генпрокурора. Верховная Рада поддержала это решение. Сейчас должность занимает Руслан Рябошапка.


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