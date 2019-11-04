Новости Украины

Сотрудникам органов власти будут платить зарплату на карту - Дубилет. Фото: НВ

https://racurs.ua/n128950-sotrudnikam-organov-vlasti-budut-platit-zarplatu-na-kartu-dubilet.html

Ракурс

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров, анонсировал перевод всех органов власти на безналичную форму оплаты труда. Это связано с тем, что страна ежегодно тратит около 60 млн грн на банковские комиссии при снятии наличных для выплаты зарплат.

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По словам министра, сейчас зарплату наличными получают около 7% сотрудников органов власти. Постановление о переводе на безналичную форму оплаты Кабмин принял во время вчерашнего заседания, написал Дубилет в Facebook.

60 млн грн — это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это — одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI (ключевые показатели эффективности) по оптимизации бюджета, — отметил Дубилет.

При этом министр добавил, что таким решением банки не будут лишены прибыли, так как работа с наличными для них тоже является убыточной.

Напомним, что в Офисе президента 25 октября состоялась встреча главы государства с членами правительства, на которой обсудили бюджетный процесс. Владимир Зеленский дал поручение сократить расходы на содержание государственного аппарата на 10% в проекте бюджета-2020.