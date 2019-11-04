Новини України

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Ракурс
Співробітникам органів влади будуть платити зарплату на картку - Дубілет. Фото: НВ

Дубілет анонсував зміни у виплаті зарплатні співробітникам органів влади

4 лис 2019, 10:30
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Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів, анонсував перехід всіх органів влади на безготівкову форму оплати праці. Це пов’язано з тим, що країна щороку витрачає близько 60 млн грн на банківські комісії під час зняття готівки для виплати зарплатні.

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За словами міністра, наразі зарплату готівкою отримують близько 7% співробітників органів влади. Постанову про переведення на безготівкову форму оплати Кабмін схвалив під час учорашнього засідання, написав Дубілет у Facebook.

60 млн грн — це не така велика сума в масштабі всього бюджету. Але це один із багатьох заходів, які ми робимо, щоби виконати суворі KPI (ключові показники ефективності) з оптимізації бюджету, — зазначив Дубілет.

При цьому міністр додав, що таким рішенням банки не будуть позбавлені прибутку, оскільки робота з готівкою для них також є збитковою.

Нагадаємо, що в Офісі президента 25 жовтня відбулася зустріч глави держави з членами уряду, на якій обговорили бюджетний процес. Володимир Зеленський дав доручення скоротити видатки на утримання державного апарату на 10% у проекті бюджету-2020.

Джерело: Ракурс


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