Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень депутата, фото: Facebook

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Ракурс

Ірина Луценко, нардеп від «Європейської солідарності», подала заяву про припинення повноважень за станом здоров’я.

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В апарат Верховної Ради вона направила відповідну заяву 1 листопада. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в апараті Верховної Ради.

Луценко планує працювати в парламенті найближчий пленарний тиждень. Лідер політичної сили Петро Порошенко вже проінформований про дане рішення.

Якщо колеги підтримають її рішення, місце депутата займе Ірина Никорак. У списку «Європейської солідарності» вона значиться під номером 26. Журналісти пов’язують її з оточенням скандального забудовника Вадима Столара. Завдяки його «протекції» Никорак нібито потрапила до списку «ЄС».

Ірина Луценко є дружиною екс-генпрокурора України Юрія Луценка. З квітня 2017 року по травень 2019 року вона представляла у Верховній Раді п’ятого президента України Петра Порошенка. У дев’ятому скликанні до парламенту пройшла під номером 15 у списку партії «ЄС».

Нагадаємо, в серпні Луценко в прямому ефірі написав заяву про відставку з поста генпрокурора. Верховна Рада підтримала це рішення. Зараз посаду займає Руслан Рябошапка.