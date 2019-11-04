Володимир Зеленський пообіцяв покарати замовників нападу на Гандзюк. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128989-zelenskyy-poobicyav-znayty-ta-pokaraty-zamovnykiv-vbyvstva-gandzuk.html

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Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв знайти і покарати замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

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Так глава держави відреагував на сьогоднішні акції «Рік без Каті», присвячені річниці смерті радниці міського голови Херсона. Про обіцянку Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Рік без Катерини Гандзюк. Всіх замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні поблизу Офісу президента в Києві відбулася акція «Рік без Каті». Активісти закликали владу покарати винних у нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Під час мітингу батько вбитої активістки Віктор Гандзюк заявив, що сподівається, що розслідування активізується з новим генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Сьогодні минув рік, як померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Вона не вижила після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Замовники нападу досі не встановлені.

Нагадаємо, 4 листопада в Києві та містах України відбулися акції «Рік без Каті». Аналогічні мітинги прийшли в містах Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції, Польщі.