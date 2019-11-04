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Акція пам’яті Гандзюк розпочалася у Києві. Фото: UA:news

Акція пам’яті Гандзюк розпочалася у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 лис 2019, 19:00
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У Києві та містах України й світу 4 листопада розпочалися акції «Рік без Каті».

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У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк активісти вимагають покарати винних у нападі на неї. Акції розпочалися о 19.00. Про це сьогодні повідомляється на сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» в Facebook.

4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім — і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості, — зазначалося в анонсі до акції.

Активісти сьогодні планують прийти до Офісу президента. Вони закличуть Володимира Зеленського прийти на акцію, вшанувати пам’ять загиблої активістки та проявити політичну волю для покарання замовників убивства Гандзюк.

Очікується, що акції пам’яті Гандзюк пройдуть у Харкові, Дніпрі, Львові, Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську, Черкасах, Запоріжжі, Чернівцях, Ужгороді, Херсоні, Одесі, Житомирі, Сумах, Рівному, Кропивницькому, Луцьку, Хмельницькому, Маріуполі, Кривому Розі, Коростишеві, Торецьку, Сєвєродонецьку та Самборі.

За кордоном такі ж акції були заплановані у Варшаві, Парижі, Берліні й Карлсруе, Римі, Брюсселі, Раковніку, Тель-Авіві, Брно, Відні, Чикаго, Ньо-Йорку, Айова Сіті, Бостоні та Кремнієвій долині (США), в Естонії та у містах Канади.

Як відомо, сьогодні річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Замовники нападу досі не встановлені.

Нагадаємо, 30 жовтня Генеральна прокуратура України передала Службі безпеки провадження щодо недбалості правоохоронців, які розслідували справу про вбивство радниці міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Ракурс


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