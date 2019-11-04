Акция памяти Гандзюк началась в Киеве. Фото: UA:news

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Ракурс

В Киеве и городах Украины и мира 4 ноября начались акции «Год без Кати».

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В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк активисты требуют наказать виновных в нападении на нее. Акции начались в 19.00. Об этом сегодня сообщается на странице инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

4 ноября мы вновь выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем — и убийцам, и властям, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости, — отмечалось в анонсе к акции.

Активисты сегодня планируют прийти к Офису президента. Они призовут Владимира Зеленского прийти на акцию, почтить память погибшей активистки и проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства Гандзюк.

Ожидается, что акции памяти Гандзюк пройдут в Харькове, Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске, Черкассах, Запорожье, Черновцах, Ужгороде, Херсоне, Одессе, Житомире, Сумах, Ровно, Кропивницком, Луцке, Хмельницком, Мариуполе, Кривом Роге, Коростышеве, Торецке, Северодонецке и Самборе.

За рубежом такие же акции были запланированы в Варшаве, Париже, Берлине и Карлсруэ, Риме, Брюсселе, Раковнику, Тель-Авиве, Брно, Вене, Чикаго, Нью-Йорке, Айова Сити, Бостоне и Кремниевой долине (США), в Эстонии и в городах Канады.

Как известно, сегодня годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Советник городского головы Херсона скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома. Заказчики нападения до сих пор не установлены.

Напомним, 30 октября Генеральная прокуратура Украины передала Службе безопасности производства по халатности правоохранителей, которые расследовали дело об убийстве советницы городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.