Зеленский подписал указ по улучшению хранения боеприпасов. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 4 ноября подписал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины».

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Указ обязывает правительство выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружений, ракет и боеприпасов. Кабмин должен урегулировать вопрос использования земель вокруг арсеналов Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Минобороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах. Специалисты оборонного ведомства должны разработать механизм контроля, что позволит предотвратить чрезвычайные ситуации на таких объектах. Нужно создать систему мониторинга опасных военных объектов, организовать их надлежащее электроснабжение.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ повысить уровень безопасности складов к стандартам Североатлантического альянса, организовать охрану таких объектов.

Напомним, 31 октября Верховная Рада образовала Временную следственную комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов. ВСК создана для осуществления парламентского контроля по расследованию взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в городах Ичня, Калиновка, Балаклея, Сватово, Кривой Рог и осуществления беспристрастного и прозрачного расследования обстоятельств и причин уничтожения стратегических объектов Министерства обороны Украины относительно хранения боеприпасов.