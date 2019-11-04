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Ракурс
Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду», фото: pixabay

Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду» (ФОТО)

4 ноя 2019, 17:55
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Телескоп Hubble отправил на Землю снимок «команды» звезд.

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Объекты расположены в галактике NGC 1333, которая находится на расстоянии 1000 световых лет от нашей планеты в созвездии Персея. Об этом сообщает сайт обсерватории.

Астрофизики отмечают, что на фото изображен только один регион галактики. В нее входят около 300 млрд звезд. В кадре можно заметить только некоторые объекты, которые и сформировали «команду». Газ и пыль способствуют образованию молодых звезд. Они освещают светила. Это и позволило телескопу Hubble без особых трудностей зафиксировать объекты.

Телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду», фото: Hubble Space Telescope

Ученые надеются, что аппарат сможет снова передать фотографии далеких звезд. Изучение новых данных позволит узнать больше о формировании Вселенной, а также существовании планет, на которых может быть жизнь.

Телескоп Hubble ввели в эксплуатацию 24 апреля 1990 года. Его запустили с помощью корабля многоразового использования Discovery. За это время аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Ранее NASA превратило фотографию космического телескопа Hubble в музыку. Ученые назвали это изображение «галактическим ящиком с сокровищами» из-за количества галактик, расположенных на нем.

Источник: Ракурс


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