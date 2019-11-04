Телескоп Hubble зафіксував в космосі зоряну «команду», фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128982-teleskop-hubble-zafiksuvav-v-kosmosi-zoryanu-komandu-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble відправив на Землю знімок «команди» зірок.

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Об'єкти розташовані в галактиці NGC 1333, яка знаходиться на відстані 1000 світлових років від нашої планети в сузір’ї Персея. Про це повідомляє сайт обсерваторії.

Астрофізики відзначають, що на фото зображений тільки один регіон галактики. У неї входять близько 300 млрд зірок. У кадрі можна помітити тільки деякі об'єкти, які і сформували «команду». Газ і пил сприяють утворенню молодих зірок. Вони висвітлюють світила. Це і дозволило телескопу Hubble без особливих труднощів зафіксувати об'єкти.

Вчені сподіваються, що апарат зможе знову передати фотографії далеких зірок. Вивчення нових даних дозволить дізнатися більше про формування Всесвіту, а також існування планет, на яких може бути життя.

Телескоп Hubble ввели в експлуатацію 24 квітня 1990 року. Його запустили за допомогою корабля багаторазового використання Discovery. За цей час апарат провів 1,2 млн цільових спостережень за 38 тис. космічних об'єктів.

Раніше NASA перетворило фотографію космічного телескопа Hubble в музику. Вчені назвали це зображення «галактичним ящиком зі скарбами» через кількість галактик, розташованих на ньому.