АМКУ відкрив справу проти Мінінфраструктури. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n128981-antymonopolnyy-komitet-vidkryv-spravu-proty-mininfrastruktury-cherez-aeroport-boryspil.html

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Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Міністерства інфраструктури України.

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Виявилося, що в аеропорту «Бориспіль» встановили удвічі нижчу плату за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах. Про це 4 листопада повідомила прес-служба АМКУ.

Для того, щоб авіакомпанія здійснила посадку в певному аеропорту України, вона повинна сплатити відповідний державний збір (ставку) за обслуговування повітряного судна Украероруху, а розміри цих ставок своїм наказом встановлює та затверджує Міністерство інфраструктури, — зазначили у відомстві.

В комітеті наголосили, що раніше збори були однакові для всіх авіаперевізників. Вартість була незалежною від того, де знаходиться аеропорт. Зазначається, що міністерство встановило одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210 євро для «Борисполя» та 411 євро для всіх інших аеропортів України.

В АМКУ зазначили, що раніше застерігали урядовців, що різниця у ставках надає одному аеропорту переваги над іншими. Наголошується, що в Антимонопольний комітет з відповідною скаргою звернулася асоціація «Аеропорти України».

Нагадаємо, у жовтні Антимонопольний комітет України оштрафував тютюнові компанії «Філіп Морріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Табакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна», а також дистриб’ютора «Тедіс Україна». Сума штрафів, накладена на компанії, склала 6,5 млрд грн.