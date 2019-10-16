Компанію Ахметова оштрафовано на 53 млн грн. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n128130-kompaniu-ahmetova-oshtrafovano-na-53-mln-grn.html

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Антимонопольний комітет України оштрафував на 53 млн грн компанію «Корум Україна» із групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ) олігарха Ріната Ахметова.

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Відповідне рішення ухвалено через порушення компанією Ахметова законодавства про захист економічної конкуренції, повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Антимонопольне законодавство було порушено під час проведення трьох процедур публічних закупівель держпідприємством «Львіввугілля».

В повідомленні Терентьєва йдеться, що торги відбулися через систему ProZorro. Згідно з договором, замовник мав отримати конвеєри, елеватори та врубові машини для добування вугілля на 330 млн грн.

Терентьєв зазначив, що справжньої конкуренції на торгах не могло відбутися, оскільки їх учасники — компанії «Гірничі машини» та «Корум Україна» узгодили свої дії.

Тобто, змовилися, — заявив керівник АМКУ.

Чиновник також назвав факти, які свідчать про змову учасників торгів. Серед них — спільні властивості у файлах та схожість в оформленні документів, спільні ІР-адреси і засоби зв’язку, надання фінансової допомоги і продаж/придбання товарів одне в одного тощо.

Антимонопольний комітет, проаналізувавши ситуацію, розцінив дії вказаних компаній зі спотворення результатів торгів як порушення українського законодавства в сфері економічної конкуренції.

Представники компанії Ахметова не погоджуються з рішенням АМКУ і збираються оскаржувати його в суді. У «Корум Україна» вважають, що встановлені АМКУ факти не означають вчинення нею антиконкурентних узгоджених дій.

Нагадаємо, у вересні АМКУ ухвалив рішення примусово розділити компанії бізнесмена Дмитра Фірташа й накласти на них штрафні санкції. Штраф становив 107 млн грн.