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BMW презентувала новий спортивний седан. Фото: flickr.com

BMW презентувала дизайнерський спортивний седан (ФОТО)

16 жов 2019, 12:07
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Компанія BMW з Німеччини показала свою новинку — компактний спортивний седан BMW 2 Series Gran Coupe.

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На старті продажів з’являться дві модифікації — з приводом на передні колеса й топова версія M235i з системою повного приводу. Планується, що машина конкуруватиме з Mercedes-Benz CLA. Про це 16 жовтня повідомляє «Популярная механика».

Довжина кузова новинки — 4 тис. 526 мм, а ширина — 1 тис. 800 мм. Висота нового купе 1 тис. 420 мм, а колісна база становить 2 тис. 670 мм. Обсяг багажнику становить 430 л. Крім того, новинка зберегла безрамні двері, якими можуть похизуватися старші моделі.

На передній панелі авто розміщена цифрова панель приладів, медіасистема з 10,25-дюймовим дисплеєм із функцією розпізнавання жестів. Крім того, дизайнерське авто отримало нову систему фонового підсвічування з шістьма кольорами.

Машину оснастили камерами заднього виду, світлодіодною оптикою, спортивним кермом, передніми кріслами з електроприводом, асистентом контролю сліпих зон та інтелектуальним помічником BMW, який сприймає голосові команди.

Новинка від БМВ. Фото: Популярная механика

Новинка від БМВ. Фото: Популярная механика

Новинка від БМВ. Фото: Популярная механика

Нагадаємо, у червні компанія BMW представила чотири версії своєї спортивної моделі M8. Є базові варіанти купе і кабріолета, а також екстремальні модифікації Competition.


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