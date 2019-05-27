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Новий БМВ. Фото: BMWblog.com

Компанія BMW представила новий хетчбек 1 Series (ВІДЕО)

27 тра 2019, 14:49
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Компанія BMW (БМВ) розсекретила інформацію про свій новий хетчбек 1 Series.

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Машина побудована на передньому приводі й створена на новій архітектурі FAAR. Це дозволило конструкторам зменшити пропорції автомобіля в салоні, а обсяг багажника виріс на 20 л і тепер становить мінімум 380 л. При цьому зовнішні габарити хетчбека майже не змінилися. Про це повідомляє BMWblog.com.

Новинка з індексом 118i укомплектована 1,5-літровим трициліндровим турбомотором з роздільними контурами охолодження головки і блоку циліндрів. А під капот топової модифікації M135i XDrive помістили дволітровий турбомотор від X2 M35i, який видає 306 к. с. та 450 Нм крутного моменту. Від нуля до 100 км/год це авто розганяється за 4,8 сек.

Автомобіль BMW 1 Series вперше оснастять панорамним дахом, обладнають цифровим табло та мультимедійною системою з діагоналлю дисплея 10,25 дюйма з функцією управління жестами. Машина отримає адаптивні світлодіодні фари та систему BMW Digital Key, яка дозволяє використовувати смартфон для розблокування і блокування автомобіля.

Нагадаємо, німецький виробник авто BMW за перший квартал 2019 року втратив майже 75% чистого прибутку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Втрата склала 588 млн євро.


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