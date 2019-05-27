Новый БМВ. Фото: BMWblog.com

https://racurs.ua/n122418-kompaniya-bmw-predstavila-novyy-hetchbek-1-series-video.html

Ракурс

Компания BMW (БМВ) рассекретила информацию о своем новом хэтчбеке 1 Series.

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Машина построена на переднем приводе и создана на новой архитектуре FAAR. Это позволило конструкторам уменьшить пропорции автомобиля в салоне, а объем багажника вырос на 20 л и теперь составляет минимум 380 л. При этом внешние габариты хэтчбека почти не изменились. Об этом сообщает BMWblog.com.

Новинка с индексом 118i укомплектована 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором с раздельными контурами охлаждения головки и блока цилиндров. А под капот топовой модификации M135i XDrive поместили двухлитровый турбомотор от X2 M35i, который выдает 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. От нуля до 100 км/ч это авто разгоняется за 4,8 сек.

Автомобиль BMW 1 Series впервые оснастят панорамной крышей, оборудуют цифровым табло и мультимедийной системой с диагональю дисплея 10,25 дюйма с функцией управления жестами. Машина получит адаптивные светодиодные фары и систему BMW Digital Key, которая позволяет использовать смартфон для разблокировки и блокировки автомобиля.

Напомним, немецкий производитель авто BMW за первый квартал 2019 года потерял почти 75% чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Потеря составила 588 млн евро.