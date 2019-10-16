BMW презентовала новый спортивный седан. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компания BMW из Германии показала свою новинку — компактный спортивный седан BMW 2 Series Gran Coupe.

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На старте продаж появятся две модификации — с приводом на передние колеса и топовая версия M235i с системой полного привода. Планируется, что машина будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. Об этом 16 октября сообщает «Популярная механика».

Длина кузова новинки — 4 тыс. 526 мм, а ширина — 1 тыс. 800 мм. Высота нового купе 1 тыс. 420 мм, а колесная база составляет 2 тыс. 670 мм. Объем багажника составляет 430 л. Кроме того, новинка сохранила безрамные двери, которыми могут похвастаться старшие модели.

На передней панели авто размещена цифровая панель приборов, медиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем с функцией распознавания жестов. Кроме того, дизайнерское авто получило новую систему фоновой подсветки с шестью цветами.

Машину оснастили камерами заднего вида, светодиодной оптикой, спортивным рулем, передними креслами с электроприводом, ассистентом контроля слепых зон и интеллектуальным помощником BMW, который воспринимает голосовые команды.

Напомним, в июне компания BMW представила четыре версии своей спортивной модели M8. Есть базовые варианты купе и кабриолета, а также экстремальные модификации Competition.