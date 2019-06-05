Спорткар BMW M8 представили в четырех версиях. Фото: Supercars.net

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Компания BMW представила четыре версии своей спортивной модели M8. Есть базовые варианты купе и кабриолета, а также экстремальные модификации Competition. Техническая начинка самой дорогой машины линейки, включая полноприводную трансмиссию MxDrive с возможностью отключения привода передней оси, взята у седана M5.

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Внешне BMW M8 отличается от обычной «восьмерки» увеличенными бамперами с большими воздухозаборниками и расширенными колесными арками. Также присутствуют более крупные отверстия в передних крыльях, зеркала и небольшой спойлер на крышке багажника. В базовом купе есть карбоновая крыша. В салоне появится иной руль и селектор коробки передач, сообщает «Мотор».

Под капотом BMW M8 установлен битурбированный двигатель на 4,4 л. У мотора V-образная форма и восемь цилиндров, которые выдают 600 лошадиных сил. Во всех автомобилях установлена восьмидиапазонная коробка передач с тремя профилями работы. Также в базе есть адаптивная подвеска.

До 100 км/час купе BMW M8 разгоняется за 3,3 секунды, а в версии Competition — за 3,2. У кабриолеты эти показатели — 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Более 300 км/час можно получить при заказе пакета M Driver’s Package.

В оснащение «восьмерки» входят шестипоршневые передние тормоза, а также однопоршневые задние. Вместо вакуумного усилителя у спорткара есть электромеханический блок, что позволяет регулировать чувствительность педали.

Продажи BMW M8 стартуют осенью текущего года. Согласно предварительной информации, цена спорткара в Европе составит от 180 тыс. евро.