Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Спорткар BMW M8 представили у чотирьох версіях. Фото: Supercars.net

Спорткар BMW M8 представили у чотирьох версіях (ФОТО, ВІДЕО)

5 чер 2019, 15:01
999

Компанія BMW представила чотири версії своєї спортивної моделі M8. Є базові варіанти купе і кабріолета, а також екстремальні модифікації Competition. Технічну начинку найдорожчої машини лінійки, включаючи повнопривідну трансмісію MxDrive із можливістю відключення приводу передньої осі, взято в седана M5.

Loading...

Спорткар BMW M8 представили в чотирьох версіях. Фото: Мотор

Зовні BMW M8 відрізняється від звичайної «вісімки» збільшеними бамперами з великими повітрозабірниками і розширеними колісними арками. Також присутні більші отвори у передніх крилах, дзеркала та невеликий спойлер на кришці багажника. У базовому купе є карбоновий дах. У салоні з’явиться інше кермо та селектор коробки передач, повідомляє «Мотор».

Спорткар BMW M8 представили в чотирьох версіях. Фото: Мотор

Під капотом BMW M8 встановлено бітурбований двигун на 4,4 л. У мотора V-подібна форма та вісім циліндрів, які видають 600 кінських сил. У всіх автомобілях встановлено ​​восьмидіапазонну коробку передач із трьома профілями роботи. Також у базі є адаптивна підвіска.

Спорткар BMW M8 представили в чотирьох версіях. Фото: Мотор

До 100 км/год купе BMW M8 розганяється за 3,3 секунди, а версія Competition — за 3,2. У кабріолета ці показники — 3,4 і 3,3 секунди відповідно. Максимальна швидкість обмежена позначкою 250 км/год. Понад 300 км/год можна отримати, замовивши пакет M Driver’s Package.

До оснащення «вісімки» входять шестипоршневі передні гальма, а також однопоршневі задні. Замість вакуумного підсилювача у спорткара є електромеханічний блок, що дозволяє регулювати чутливість педалі.

Продажі BMW M8 стартують восени поточного року. Згідно з попередньою інформацією, ціна спорткара в Європі становитиме від 180 тис. євро.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Убивство дитини: поліція завела справу після акції протесту в Переяслав-Хмельницькому (ФОТО, ВІДЕО)

У місті Переяслав-Хмельницький біля відділку поліції напередодні відбулася акція протесту через убивство 5-річної дитини, учасники якої палили фаєри, кидали димові шашки й обмалювали прилеглу територію. Поліція відкрила кримінальне провадження

Новини України
14:04
Новини партнерів
Загрузка...