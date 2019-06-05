Спорткар BMW M8 представили у чотирьох версіях. Фото: Supercars.net

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Компанія BMW представила чотири версії своєї спортивної моделі M8. Є базові варіанти купе і кабріолета, а також екстремальні модифікації Competition. Технічну начинку найдорожчої машини лінійки, включаючи повнопривідну трансмісію MxDrive із можливістю відключення приводу передньої осі, взято в седана M5.

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Зовні BMW M8 відрізняється від звичайної «вісімки» збільшеними бамперами з великими повітрозабірниками і розширеними колісними арками. Також присутні більші отвори у передніх крилах, дзеркала та невеликий спойлер на кришці багажника. У базовому купе є карбоновий дах. У салоні з’явиться інше кермо та селектор коробки передач, повідомляє «Мотор».

Під капотом BMW M8 встановлено бітурбований двигун на 4,4 л. У мотора V-подібна форма та вісім циліндрів, які видають 600 кінських сил. У всіх автомобілях встановлено ​​восьмидіапазонну коробку передач із трьома профілями роботи. Також у базі є адаптивна підвіска.

До 100 км/год купе BMW M8 розганяється за 3,3 секунди, а версія Competition — за 3,2. У кабріолета ці показники — 3,4 і 3,3 секунди відповідно. Максимальна швидкість обмежена позначкою 250 км/год. Понад 300 км/год можна отримати, замовивши пакет M Driver’s Package.

До оснащення «вісімки» входять шестипоршневі передні гальма, а також однопоршневі задні. Замість вакуумного підсилювача у спорткара є електромеханічний блок, що дозволяє регулювати чутливість педалі.

Продажі BMW M8 стартують восени поточного року. Згідно з попередньою інформацією, ціна спорткара в Європі становитиме від 180 тис. євро.