Компанию Ахметова оштрафовали на 53 млн грн. Фото: zn.ua

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 53 млн грн компанию «Корум Украина» из группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ) олигарха Рината Ахметова.

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Соответствующее решение принято из-за нарушения компанией Ахметова законодательства о защите экономической конкуренции, сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

Антимонопольное законодательство было нарушено при проведении трех процедур публичных закупок госпредприятием «Львовуголь».

В сообщении Терентьева говорится, что торги состоялись через систему ProZorro. Согласно договору, заказчик должен был получить конвейеры, элеваторы и врубовые машины для добычи угля на 330 млн грн.

Терентьев отметил, что настоящей конкуренции на торгах не могло произойти, поскольку их участники — компании «Горные машины» и «Корум Украины» согласовали свои действия.

То есть, сговорились, — заявил руководитель АМКУ.

Чиновник также назвал факты, свидетельствующие о зговоре участников торгов. Среди них — общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов, общие IP-адреса и средства связи, предоставление финансовой помощи и продажа/покупка товаров друг у друга и прочее.

Антимонопольный комитет, проанализировав ситуацию, расценил действия указанных компаний по искажению результатов торгов как нарушение украинского законодательства в сфере экономической конкуренции.

Представители компании Ахметова не согласны с решением АМКУ и собираются обжаловать его в суде. В «Корум Украина» считают, что установленные АМКУ факты не означают совершения антиконкурентных согласованных действий.

Напомним, в сентябре АМКУ принял решение принудительно разделить компании бизнесмена Дмитрия Фирташа и наложить на них штрафные санкции. Штраф составил 107 млн грн.