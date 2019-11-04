АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n128981-antimonopolnyy-komitet-otkryl-delo-protiv-mininfrastruktury-iz-za-aeroporta-borispol.html

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Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Министерства инфраструктуры Украины.

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Оказалось, что в аэропорту «Борисполь» установили в два раза более низкую плату за услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов самолетов, чем в других аэропортах. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба АМКУ.

Для того, чтобы авиакомпания осуществила посадку в определенном аэропорту Украины, она должна уплатить соответствующий государственный сбор (ставку) за обслуживание воздушного судна Украэроруха, а размеры этих ставок своим приказом устанавливает и утверждает Министерство инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В комитете отметили, что ранее сборы были одинаковы для всех авиаперевозчиков. Стоимость зависит от того, где находится аэропорт. Отмечается, что министерство установило единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для «Борисполя» и 411 евро для всех других аэропортов Украины.

В АМКУ отметили, что ранее предостерегали чиновников, что разница в ставках предоставляет одному аэропорту преимущество над другими. Отмечается, что в Антимонопольный комитет с соответствующей жалобой обратилась ассоциация «Аэропорты Украины».

Напомним, в октябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал табачные компании «Филипп Моррис», «Джей ти Интернешнл Украина», «Империал Табакко Продакшн Украина», «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина», а также дистрибьютора «Тедис Украина». Сумма штрафов, наложенная на компании, составила 6,5 млрд грн.