Антимонопольный комитет наложил 6,5 млрд грн штрафов на табачные компании

Антимонопольный комитет наложил 6,5 млрд грн штрафов на табачные компаниию. Фото: ТСН

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал табачные компании на 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

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Речь идет о таких производителях сигарет как «Филип Моррис», «Джей Ти Интернешнл Украина», «Империал Табакко Продакшн Украина», «Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина», а также о дистрибьюторе «Тедис Украина». Об этом сообщает официальный сайт АМКУ.

По информации ведомства, поведение этих компаний было согласовано, а результатом сотрудничества с общим для всех указанных производителей дистрибьютором стало препятствование появлению на украинском рынке других торговых посредников, кроме «Тедиса».

Антимонопольный комитет признал «Тедис» монополистом на рынке дистрибьюции сигарет еще в 2016 году. Тогда компанию оштрафовали на 430 млн грн, но она продолжила нарушать антиконкурентное законодательство.

Теперь же из общего штрафа в 6,5 млрд грн «Тедис» оштрафовали на 3,4 млрд грн. Четырем производителя придется выплатить суммы от 80 до 810 млн грн. Также их обязали прекратить нарушения.

Напомним, что в Канаде табачных гигантов оштрафовали на 12 млрд долл. за недостаточное информирование потребителей о вреде курения.