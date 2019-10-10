Дело "ПриватБанка": Министерство финансов поспешило объявить о проигрыше Коломойскому, фото — Зеркало недели

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Ракурс

Министерство финансов Украины 10 октября ошибочно опубликовало на официальном сайте информацию о проигрыше в деле «ПриватБанка» его бывшим акционерам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Ошибку заметили в агентстве liga.net. Здесь сообщили, что информацию с ресурса быстро удалили. В пресс-релизе говорилось, что ответчики в иске, который Коломойский и офшорная компания Triantal подали к Минфину, НБУ, «ПриватБанку», намерены обжаловать решение Киевского хозяйственного суда от 8 октября в апелляции.

Коломойский и его кипрская компания Triantal Investments пытаются добиться возвращения акций «ПриватБанка» и признать недействительным договор купли-продажи банка, составленный во время национализации в декабре 2016 года.

«Ракурс» сообщал, что Хозяйственный суд Киев 8 октября отложил принятие решения до 17 октября. В этот день в 10.30 начнутся дебаты.

Решение суда в пользу бывших владельцев будет означать возвращение им акций спасенного за средства налогоплательщиков «ПриватБанка». Напомним, что дело рассматривается в закрытом режиме.

В деле есть восемь ответчиков, среди которых Национальный банк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Представители правительства в суде просят приостановить рассмотрение дела в Хозяйственном суде. По их словам, несмотря на то, что спор является коммерческим, ответчиками в нем являются государственные структуры. Следовательно, иск Коломойского должен рассматриваться в Окружном административном суде Киева.