Справа "ПриватБанку": Міністерство фінансів поквапилося оголосити про програш Коломойському, фото — Дзеркало тижня

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Ракурс

Міністерство фінансів України 10 жовтня помилково оприлюднило на офіційному сайті інформацію про програш у справі «ПриватБанку» його колишнім акціонерам — Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

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Помилку помітили в агентстві liga.net. Тут повідомили, що інформацію з ресурсу швидко видалили. У прес-релізі йшлося про те, що відповідачі у позові, який Коломойський та офшорна компанія Triantal подали до Мінфіну, НБУ, «ПриватБанку», мають намір оскаржити рішення Київського господарського суду від 8 жовтня в апеляції.

Коломойський і його кіпрська компанія Triantal Investments намагаються домогтися повернення акцій «ПриватБанку» і визнати недійсним договір купівлі-продажу банку, який уклали під час націоналізації в грудні 2016 року.

«Ракурс» повідомляв, що Господарський суд Києва 8 жовтня відтермінував ухвалення рішення до 17 жовтня. Того дня о 10.30 розпочнуться дебати.

Рішення цього суду на користь колишніх власників буде означати повернення їм акцій врятованого за кошти платників податків «ПриватБанку». Нагадаємо, що справу розглядають у закритому режимі.

У справі є вісім відповідачів, серед яких Національний банк, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Представники уряду у суді просять призупинити розгляд у Господарському суді, оскільки попри те, що суперечка є комерційною, відповідачами у ній є державні структури. Відтак, позов Коломойського мусить розглядатися в Окружному адміністративному суді Києва.