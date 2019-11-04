Скандал с пранкеры: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуга народа", фото — Фейсбук Н.Тищенко

https://racurs.ua/n128980-prankery-pugaut-slug-naroda-nardep-tischenko-slil-razborki-vnutri-frakcii-foto-18.html

Ракурс

Народный депутат Николай Тищенко перепутал пранкеры Джокера с генпрокурором Русланом Рябошапкой и случайно «слил» в интернет разборки внутри фракции, в частности, о его противостоянии с коллегой Александром Ткаченко, а также о выплате денег в конвертах для депутатов президентской фракции.

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Фото якобы переписки Джокера с Тищенко опубликовали в Телеграм-канале пранкеры. Тищенко очень быстро включается в откровенный разговор с «Рябошапкой» и рассказывает о самых острых конфликтах в «Слуге народа».

Вот важнейшие моменты этой переписки:

Бизнесу п**ц без меня. Имя убивают в хлам, думал команда, семья, коллектив, все друг за друга, и просто х***ю. Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят. Сначала я дурак, потом насос, затем наркоман, затем Добкин, затем с Ярошем за закон 2045−1 зарубился, теперь я «смотрящий», скоро в пи***ы запишут. Отдельный п***ц в партии — Ткаченко с манией величия. Я ему не подписал его МФО, так он побежал к Бродскому Мише. А Бродский — партнер Третьякова Саши (я его выиграл на 219-м округе, тот, что кум Луценко!). Он партнер Ткаченко в «1+1».

На ремарку пранкера о том, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах, Тищенко сообщает, что с Ткаченко партия «Слуга народа» провалит выборы в Киеве.

Кроме того, Тищенко жалуется «Рябошапке» на отсутствие партийной дисциплины и предлагает «генпрокурору» установить ее вместе.

Предатель на предателе, — характеризует Тищенко ситуацию во фракции и отдельно затрагивает тему выплат зарплат в конвертах.

Ты понимаешь уровень п***сов. После того, как им дали бабуку (деньги в конвертах — «Ракурс»), человек 20 ушло сливать инфу и стукачить, — сетует нардеп.

Пранкер сообщил Тищенко, что его могли записать на видео в тот момент, когда он раздавал деньги, и просит его придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары.

Напомним, что ранее пранкеры также слили в сеть якобы переписку нардепа Богдана Яременко, который попал в секс-скандал в Раде, с «генпрокурором Рябошапкой».