Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Скандал с пранкеры: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуга народа", фото — Фейсбук Н.Тищенко

Пранкеры пугают «слуг народа»: нардеп Тищенко «слил» разборки внутри фракции (ФОТО 18+)

4 ноя 2019, 17:33
999

Народный депутат Николай Тищенко перепутал пранкеры Джокера с генпрокурором Русланом Рябошапкой и случайно «слил» в интернет разборки внутри фракции, в частности, о его противостоянии с коллегой Александром Ткаченко, а также о выплате денег в конвертах для депутатов президентской фракции.

Loading...

Фото якобы переписки Джокера с Тищенко опубликовали в Телеграм-канале пранкеры. Тищенко очень быстро включается в откровенный разговор с «Рябошапкой» и рассказывает о самых острых конфликтах в «Слуге народа».

Вот важнейшие моменты этой переписки:

Бизнесу п**ц без меня. Имя убивают в хлам, думал команда, семья, коллектив, все друг за друга, и просто х***ю. Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят.

Сначала я дурак, потом насос, затем наркоман, затем Добкин, затем с Ярошем за закон 2045−1 зарубился, теперь я «смотрящий», скоро в пи***ы запишут.

Отдельный п***ц в партии — Ткаченко с манией величия. Я ему не подписал его МФО, так он побежал к Бродскому Мише. А Бродский — партнер Третьякова Саши (я его выиграл на 219-м округе, тот, что кум Луценко!). Он партнер Ткаченко в «1+1».

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

На ремарку пранкера о том, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах, Тищенко сообщает, что с Ткаченко партия «Слуга народа» провалит выборы в Киеве.

Кроме того, Тищенко жалуется «Рябошапке» на отсутствие партийной дисциплины и предлагает «генпрокурору» установить ее вместе.

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

Предатель на предателе, — характеризует Тищенко ситуацию во фракции и отдельно затрагивает тему выплат зарплат в конвертах.

Ты понимаешь уровень п***сов. После того, как им дали бабуку (деньги в конвертах — «Ракурс»), человек 20 ушло сливать инфу и стукачить, — сетует нардеп.

Пранкер сообщил Тищенко, что его могли записать на видео в тот момент, когда он раздавал деньги, и просит его придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары.

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

Скандал с пранкером: нардеп Тищенко слил разборки внутри фракции "Слуги народа", скриншот telegram @joker_ukr

Напомним, что ранее пранкеры также слили в сеть якобы переписку нардепа Богдана Яременко, который попал в секс-скандал в Раде, с «генпрокурором Рябошапкой».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Взрывы на военных складах: Зеленский подписал указ по улучшению хранения боеприпасов

В понедельник, 4 ноября, глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах украинской армии

Новости Украины
18:23

У Луценко проблемы с сердцем: экс-генпрокурор сообщил, почему жена сдает мандат в Раде

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что причиной сложения депутатских полномочий его женой Ириной является серьезная проблема с сердцем. Ирина Луценко подтвердила, что написала соответствующее заявление в Раде

Новости Украины
15:11