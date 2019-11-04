Скандал із пранкером: нардеп Тищенко злив розбірки всередині фракції "Слуга народу", фото — Фейсбук М.Тищенко

https://racurs.ua/ua/n128980-prankery-jahaut-slug-narodu-nardep-tyschenko-zlyv-rozbirky-vseredyni-frakciyi-foto.html

Ракурс

Народний депутат Микола Тищенко переплутав пранкера Джокера з генпрокурором Русланом Рябошапкою і випадково «злив» в інтернет розбірки всередині фракції, зокрема, про його протистояння з колегою Олександром Ткаченко, а також про виплату грошей в конвертах для депутатів президентської фракції.

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Скріншоти буцімто листування Джокера із Тищенком опублікували у Телеграм-каналі пранкера. Тищенко дуже швидко включається у відверту розмову із «Рябошапкою» і розповідає про найгостріші конфлікти у «Слузі народу».

Ось найважливіші моменти цього листування:

Бізнесу п***ць без мене. Ім’я вбивають у мотлох, думав: команда, сім’я, колектив, всі один за одного, і просто х***ю. Дружина плаче, щодня говорить, що мене посадять. Спочатку я дурень, потім насос, потім наркоман, потім Добкін, потім з Ярошем за закон 2045−1 зарубився, тепер я «смотрящий», скоро в пі… и запишуть. Окремий п***ць в партії — Ткаченко з манію величі. Я йому не підписав його с***е МФО, так він побіг до Бродського Міші. А Бродський партнер Третьякова Саші (я його виграв на 219-му окрузі, той, що кум Луценко!). Він же партнер Ткаченко в 1+1″.

На ремарку пранкера, що у Ткаченка нульові шанси перемогти на виборах, Тищенко повідомляє, що з Ткаченком партія «Слуга народу» провалить вибори у Києві.

Крім того, Тищенко скаржиться «Рябошапці» на відсутність партійної дисципліни і пропонує «генпрокурору» встановити її разом.

Зрадник на зраднику, — характеризує Тищенко ситуацію у фракції і окремо зачіпає тему виплат зарплат у конвертах.

Ти розумієш рівень п***асів. Після того, як їм дали бабуки (гроші в конвертах, — «Ракурс»), осіб 20 пішло зливати інфу і стукачити, ті, хто взяв головне, — нарікає нардеп.

Пранкер повідомив Тищенку, що його могли записати на відео у той момент, коли він роздавав гроші, і просить його придумати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари.

Нагадаємо, що раніше пранкери також злили в мережу буцімто листування нардепа Богдана Яременка, який потрапив у секс-скандал в Раді, із «генпрокурором Рябошапкою».