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Дієтологи назвали методики схуднення без використання фізичних вправ, фото: pxhere

Дієтологи назвали методики схуднення без використання фізичних вправ

4 лис 2019, 17:28
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Фізичні вправи не потрібні для тих, хто бажає позбутися зайвих кілограмів.

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Дієтологи дали корисні поради. Рекомендації опублікував портал Food.news.

Одне з головних правил — контроль кількості продуктів, які багаті білком. Слід звертати увагу, щоб м’яса не було занадто багато в раціоні. Його можна замінити несолоним арахісом, квасолею, гарбузовим насінням, горохом, горіхами і насінням чіа.

За словами фахівців, людина протягом восьми годин споживає добову норму калорій. Необхідно харчуватися в звичайному режимі, але без переїдання.

Дієтологи закликали бажаючих схуднути виключити з раціону солодкі і підсолоджені напої, включаючи енергетики. Експерти рекомендують також уникати стресових ситуацій. Цей стан здатний будити апетит. Сон — ще один пункт в списку ефективних рішень для схуднення. Якщо дотримуватися цих правил, фізичні вправи будуть не потрібні.


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