У Цюріху вбили перукаря Кріштіану Роналду. Фото: sportbox.ru

https://racurs.ua/ua/n128978-osobystogo-perukarya-krishtianu-ronaldu-jorstkogo-vbyly-u-shveycariyi.html

Ракурс

У Швейцарії знайшли мертвим в одному з готелів колишнього перукаря форварда збірної Португалії та туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду Рікардо Маркеса Феррейру.

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Тіло 40-річного чоловіка виявили 1 листопада співробітники готелю в районі Альбісріден у Цюріху. Тіло з численними ножовими пораненнями лежало на ліжку, у номері скрізь були сліди крові. Також у був відчутний сильний запах алкоголю. Про це повідомляє видання Observador.

Швейцарські правоохоронці впевнені, що португальця вбили. Вчора у Цюріху силовики затримали 39-річного бразильця. Він є головним підозрюваним у вбивстві. Про мотиви злочину наразі не повідомляється.

Загиблий Рікардо Маркес Феррейру жив та працював у Цюріху з 2017 року. Він був перукарем не лише Кріштіану Роналду, а й багатьох знаменитостей із Португалії.

Нагадаємо, у жовтні форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів — виграв свій 102 матч в головному клубному турнірі Європи.