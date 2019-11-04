В Цюрихе убили парикмахера Криштиану Роналду. Фото: sportbox.ru

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Ракурс

В Швейцарии нашли мертвым в одном из отелей бывшего парикмахера форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру.

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Тело 40-летнего мужчины обнаружили 1 ноября сотрудники отеля в районе Альбисриден в Цюрихе. Тело с многочисленными ножевыми ранениями лежало на кровати, в номере везде были следы крови. Также был ощутим сильный запах алкоголя. Об этом сообщает издание Observador.

Швейцарские правоохранители уверены, что португальца убили. Вчера в Цюрихе силовики задержали 39-летнего бразильца. Он является главным подозреваемым в убийстве. О мотивах преступления пока не сообщается.

Погибший Рикардо Маркес Феррейру жил и работал в Цюрихе с 2017 года. Он был парикмахером не только Криштиану Роналду, но и многих знаменитостей из Португалии.

Напомним, в октябре форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов — выиграл свой 102 матч в главном клубном турнире Европы.