«Калькулятор» таможенных платежей рассчитает стоимость «евроблях», фото: pxhere

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Ракурс

«Евробляхи» можно растаможить с помощью специального «калькулятора».

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Государственная таможенная служба Украины запустила услугу для растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Глава ведомства Максим Нефедов сообщил подробности.

Сервис на основе реальной информации о миллионах машин подтягивает данные о стоимости транспортных средств. Цифры указаны за 2018−2019 годы. Нефедов призвал граждан пользоваться «калькулятором», сообщать сотрудникам об ошибках. Услуга находится на этапе тестирования. Ознакомиться с сервисом можно здесь.

В сентябре украинский парламент принял законодательную норму о введении штрафов за нарушение таможенного режима. Всего 284 депутата проголосовали за новые нормы относительно растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. В правительстве предлагали провести процедуру по единой ставке.

Напомним, в ноябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедуры растаможивания автомобилей на еврономерах. Нормы документа повышают ответственность за нарушение правил. В феврале 2019 года льготный период истек.