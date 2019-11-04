«Калькулятор» митних платежів розрахує вартість «євроблях», фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n128977-kalkulyator-mytnyh-platejiv-rozrahuie-vartist-evroblyah.html

Ракурс

«Євробляхи» можна розмитнити за допомогою спеціального «калькулятора».

Loading...

Державна митна служба України запустила послугу для розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Глава відомства Максим Нефьодов повідомив подробиці.

Сервіс на основі реальної інформації про мільйони машин підтягує дані про вартість транспортних засобів. Цифри вказані за 2018−2019 роки. Нефьодов закликав громадян користуватися «калькулятором», повідомляти співробітникам про помилки. Послуга знаходиться на етапі тестування. Ознайомитися з сервісом можна тут.

У вересні український парламент прийняв законодавчу норму про введення штрафів за порушення митного режиму. Всього 284 депутати проголосували за нові норми щодо розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні. В уряді пропонували провести процедуру за єдиною ставкою.

Нагадаємо, в листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про спрощення процедури розмитнення автомобілів на єврономерах. Норми документа підвищують відповідальність за порушення правил. У лютому 2019 року пільговий період закінчився.