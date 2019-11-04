Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 5 листопада прогнозується дощова але відносно тепла.

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У вівторок синоптики обіцяють дощову погоду в низці областей. У більшості регіонів дощитиме впродовж доби, вночі опади очікуються лише в Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Про це сьогодні повідомляє Гідрометцентр України.

Температура повітря вночі прогнозується від 6° до 14° тепла. Вдень очікується 12−19° вище нуля за Цельсієм. Вітер буде південний та південно-західний 7−12 м/с.

Погода в Києві 5 листопада очікується вдень без опадів, а вночі — дощ. Температура повітря вночі 11−13° тепла, а вдень 14−16° вище нуля.

У Львові найближчої доби дощ йтиме вночі та вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° вище нуля за Цельсієм, вдень 13−15° тепла.

В Одесі у вівторок вночі дощ. Вночі температура повітря 12−14° тепла, вдень повітря прогріється до 15−17° тепла.

У Дніпрі завтра мешканцям обласного центру дощ обіцяють вночі та вдень. Вночі температура повітря прогріється 10−12° тепла, а вдень очікується 14−16° вище нуля.

У Харкові найближчої доби синоптики обіцяють дощі. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 12−14° вище нуля.

У Карпатах 5 листопада місцями очікуються зливи. Температура повітря вночі 6−9° тепла, вдень 13−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Нагадаємо, погода в Україні 4 листопада очікувалася доволі тепла. Мешканців окремих областей попереджали про шквали 15−20 м/с.