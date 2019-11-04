Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128976-pogoda-v-ukraine-na-5-noyabrya-bolshinstvo-oblastey-budut-zalivat-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 ноября прогнозируется дождливая, но относительно теплая.

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Во вторник синоптики обещают дождливую погоду в ряде областей. В большинстве регионов будет дождливо в течение суток, ночью осадки ожидаются только в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр Украины.

Температура воздуха ночью прогнозируется от 6° до 14° тепла. Днем ожидается 12−19° выше нуля по Цельсию. Ветер будет южный и юго-западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 5 ноября ожидается днем без осадков, а ночью — дождь. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, а днем 14−16° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки дождь будет идти ночью и днем. Столбики термометров ночью покажут 7−9° выше нуля по Цельсию, днем 13−15° тепла.

В Одессе во вторник ночью дождь. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла.

В Днепре завтра жителям областного центра дождь обещают ночью и днем. Ночью температура воздуха прогреется 10−12° тепла, а днем ожидается 14−16° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики обещают дожди. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 12−14° выше нуля.

В Карпатах 5 ноября местами ожидаются ливни. Температура воздуха ночью 6−9° тепла, днем 13−17° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.

Напомним, погода в Украине 4 ноября ожидалась достаточно теплая. Жителей отдельных областей предупреждали о шквалах 15−20 м/с.